Двух мужчин, организовавших производство наркотиков, задержали в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти правоохранители задержали двух мужчин, которые организовали фабрику синтетических наркотиков. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург» .

«Бизнесмены» решили нанять помощника и не ожидали, что вместо него прибудет полиция. Стражи порядка изъяли 23 пакета с наркотическим средством весом под 30 килограммов, а также канистры с реактивами и лабораторное оборудование.

Подозреваемых заключали под стражу. Расследование дела продолжается.