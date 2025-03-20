Двух мужчин, организовавших производство наркотиков, задержали в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти правоохранители задержали двух мужчин, которые организовали фабрику синтетических наркотиков. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».
«Бизнесмены» решили нанять помощника и не ожидали, что вместо него прибудет полиция. Стражи порядка изъяли 23 пакета с наркотическим средством весом под 30 килограммов, а также канистры с реактивами и лабораторное оборудование.
Подозреваемых заключали под стражу. Расследование дела продолжается.
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