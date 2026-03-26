Опухоль диаметром 25 сантиметров удалили у хабаровской школьницы

Врачи в Комсомольске-на-Амуре спасли 14-летнюю пациентку, у которой была опухоль яичника диаметром 25 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Хабаровского края.

При этом саму девочку-подростка ничего не беспокоило, кроме увеличившегося живота. Операция прошла успешно, в будущем при желании пациентка сможет родить.

Врачи перинатального центра призвали обращаться за помощью, если у подростков вырос живот, нарушился цикл или долго идет кровь.

Накануне в Подмосковье спасли женщину, у которой была шестикилограммовая миома матки. Она знала об этом, но боялась операции и откладывала ее до тех пор, пока боль не стала невыносимой. Операция прошла успешно, сейчас пациентку уже выписали домой.