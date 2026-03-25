Женщину с миомой весом 6 кг спасли в больнице во Фрязине

Женщина с болями в животе и неестественным увеличением его объема обратилась за помощью в больницу во Фрязине. У нее выявили гигантскую миому весом более шести килограммов.

Женщина поступила в гинекологическое отделение стационара имени М. В. Гольца. О наличии миомы она знала, однако боялась операции и откладывала ее, пока не начались боли. Размер опухоли соответствовал размерам плода на шестом месяце беременности, а ее вес составлял более шести килограммов.

«Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей и хорошим косметическим эффектом. Постоперационный период также прошел хорошо. В данный момент пациентка уже выписана из отделения», — сказал заведующий отделением Иван Куранов.

Он отметил, что миома матки больших размеров может привести к анемии, сдавливанию и нарушению работы других органов и даже развитию кишечной непроходимости и воспаления.

При миоме врачи рекомендуют регулярно проходить осмотры гинеколога не реже двух раз в год, а также не откладывать хирургическое лечение при наличии показаний.