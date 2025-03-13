«Опухла челюсть». Россиянин скончался после посещения стоматолога

В Уфе мужчина скончался после посещения стоматолога в поликлинике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

После того, как мужчина вернулся домой от дантиста, у него поднялась температура и опухла челюсть. Кроме того, рот покрылся язвами.

«Мужчина ходил по больницам, последний раз посетил 21-ю. Там, пока ждал врачей, ему стало еще хуже — умер в реанимации», — уточнил канал.

Следственный комитет России начал проверку.

Ранее в Москве 19-летний парень умер после приема у стоматолога, который продлился четыре часа. Молодой человек лечил 11 зубов, причем во время приема ему трижды сделали обезболивание.

Прошлой осенью 59-летняя жительница Одинцова умерла после удаления всех зубов в столичной клинике. По словам ее сына, она планировала установить импланты. Было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и причинении смерти по неосторожности, тело погибшей направляли на вскрытие.