Женщина умерла после удаления всех зубов в московской клинике

Жительница Одинцова умерла на следующий день после удаления всех зубов в московской клинике. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Сын 59-летней женщины рассказал, что его мать вырвала зубы для установки имплантатов. Процедуру провели 12 октября в стоматологической клинике «Менделеев».
«На следующий день женщина скончалась у себя дома», — сообщил источник.
По факту гибели женщины возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и причинении смерти по неосторожности. Тело направили на вскрытие. Эксперты установят точные причины смерти.
В июне в Красноярске семилетний мальчик умер в отделении стоматологии. Причиной могла стать передозировка препаратом при проведении анестезии, рассказала сестра покойного.
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