Женщина умерла после удаления всех зубов в московской клинике

РЕН ТВ: жительница Одинцова умерла после удаления всех зубов в клинике в Москве

Жительница Одинцова умерла на следующий день после удаления всех зубов в московской клинике. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

Сын 59-летней женщины рассказал, что его мать вырвала зубы для установки имплантатов. Процедуру провели 12 октября в стоматологической клинике «Менделеев».

«На следующий день женщина скончалась у себя дома», — сообщил источник.

По факту гибели женщины возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и причинении смерти по неосторожности. Тело направили на вскрытие. Эксперты установят точные причины смерти.

В июне в Красноярске семилетний мальчик умер в отделении стоматологии. Причиной могла стать передозировка препаратом при проведении анестезии, рассказала сестра покойного.