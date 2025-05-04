Оппонента Эрдогана хотели устранить? Раскрылись шокирующие подробности о нападении на Озеля

Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель подвергся нападению в Стамбуле. Мужчина, напавший на главу Народно-республиканской партии оказался ранее судимым за особо тяжкое преступление — убийство собственных детей, сообщил в X министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

По данным Минюста, агрессора ранее приговорили к двум пожизненным срокам — за преднамеренное убийство своих детей в 2004 году. Ему удалось выйти по УДО в 2020 году, так как судили мужчину еще по старому законодательству.

Реформы, пояснил Тунч, провели позже. В противном случае атаковавший оппозиционера мужчина все еще был бы в тюрьме.

Главная прокуратура Стамбула уже начала судебное расследование факта нападения на председателя НРП Озгюра Озеля. Подозреваемого задержали на месте.

Озгюр Озель, главный лидер оппозиции Турции, получил пощечину после посещения похорон прокурдского политика в Стамбуле в воскресенье, 4 мая. На видео, размещенном в сети, 50-летний Озель морщится после сильного удара открытой рукой по лбу, прежде чем его телохранители оттаскивают его в безопасное место.