Неизвестный ударил кулаком лидера турецкой оппозиции

Мужчина напал на Озеля, когда тот покидал траурное мероприятие в Культурном центре имени Ататюрка. Его оперативно задержали.

«Я решительно осуждаю нападение на председателя НРП и желаю ему скорейшего выздоровления. Напавший на Озеля человек пойман и задержан», — заявил министр внутренних дел Али Ерликая.

Задержанный объяснил свой поступок тем, что был зол на партию за то, что ему отказали в выдаче продовольственной карточки.

В турецком МВД отметили, что подозреваемый в нападении — 66-летний С. Т., в 2004 году его осудили за убийство собственных детей. В 2020-м мужчина вышел на свободу по УДО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал лично проследить за расследованием нападения.