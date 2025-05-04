Неизвестный ударил кулаком лидера турецкой оппозиции

CNN Türk: на лидера крупной оппозиционной партии Озгюра Озеля напали в Стамбуле

Muhammad Ata/Keystone Press Agency
Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Стамбуле совершили нападение на лидера крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля. Неизвестный ударил политика кулаком, сообщил телеканал CNN Türk.

Мужчина напал на Озеля, когда тот покидал траурное мероприятие в Культурном центре имени Ататюрка. Его оперативно задержали.

«Я решительно осуждаю нападение на председателя НРП и желаю ему скорейшего выздоровления. Напавший на Озеля человек пойман и задержан», — заявил министр внутренних дел Али Ерликая.

Задержанный объяснил свой поступок тем, что был зол на партию за то, что ему отказали в выдаче продовольственной карточки.

В турецком МВД отметили, что подозреваемый в нападении — 66-летний С. Т., в 2004 году его осудили за убийство собственных детей. В 2020-м мужчина вышел на свободу по УДО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал лично проследить за расследованием нападения.

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