Оползень убил более тысячи жителей суданской деревни, выжил только один человек

В результате оползня на западе Судана погибли более тысячи человек. Об этом сообщило агентство Reuters .

Оползень прошел в 31 августа после мощных ливней. По данным агентства, стихийное бедствие разрушило целый населенный пункт, в результате в нем остался всего один выживший.

«Освободительное движение (армия) Судана» заявило, что более тысячи человек погибли из-за оползня, который разрушил деревню в районе гор Марра на западе Судана, и лишь один человек выжил», — отметило издание.

Повстанцы попросили ООН и другие международные структуры помочь с поиском тел жертв ЧП.

Ранее оползень сошел в Колумбии. Стихийное бедствие произошло в районе Гранисаль, который находится в муниципалитете Бельо на западе страны. Жертвами ЧП стали 23 человека. Местные власти подтвердили, что причиной схода оползня стали проливные дожди, которые не прекращались в течение нескольких дней.