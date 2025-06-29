Сегодня 14:02 Число жертв схода оползня в Колумбии достигло 23 Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Не менее 23 человек стали жертвами оползня в колумбийском муниципалитете Бельо, который находится на западе страны. Об этом сообщил
ТАСС.
Оползень сошел 24 июня на район Гранисаль. В первые сутки сообщалось о десяти погибших, но позже число жертв выросло. Всего от стихии пострадали почти две тысячи человек. Из-под завалов удалось спасти 23 человека.
По словам властей, причиной трагедии стали сильные дожди, которые не прекращались в регионе в течение нескольких дней.
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