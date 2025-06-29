Число жертв схода оползня в Колумбии достигло 23

Не менее 23 человек стали жертвами оползня в колумбийском муниципалитете Бельо, который находится на западе страны. Об этом сообщил ТАСС .

Оползень сошел 24 июня на район Гранисаль. В первые сутки сообщалось о десяти погибших, но позже число жертв выросло. Всего от стихии пострадали почти две тысячи человек. Из-под завалов удалось спасти 23 человека.

По словам властей, причиной трагедии стали сильные дожди, которые не прекращались в регионе в течение нескольких дней.

Ранее кусок отколовшегося ледника в Альпах разрушил 90% швейцарской деревни. Здания и инфраструктура в Блаттене сильно пострадали от оползня.