Число жертв схода оползня в Колумбии достигло 23

Xinhua/ZUMAPRESS.com
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Не менее 23 человек стали жертвами оползня в колумбийском муниципалитете Бельо, который находится на западе страны. Об этом сообщил ТАСС.

Оползень сошел 24 июня на район Гранисаль. В первые сутки сообщалось о десяти погибших, но позже число жертв выросло. Всего от стихии пострадали почти две тысячи человек. Из-под завалов удалось спасти 23 человека.

По словам властей, причиной трагедии стали сильные дожди, которые не прекращались в регионе в течение нескольких дней.

Ранее кусок отколовшегося ледника в Альпах разрушил 90% швейцарской деревни.  Здания и инфраструктура в Блаттене сильно пострадали от оползня.

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