Оползень сдвинулся и занял часть двора жилого дома в Адлере

Оползень продолжает угрожать жилому дому в Адлере на Петрозаводской улице, 26/5. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На видео видно, как оползень сдвигается прямо на глазах — часть территории участка уже засыпало землей.

Под угрозой оказалось 13-этажное здание, которое располагается прямо под склоном. Жители стали замечать признаки схода оползня с 10-х чисел января — на горе кто-то вел стройку. Теперь на дом валятся огромные деревья, из-за дождей грунт сползает вниз.

Спасатели убрали выкорчеванные пни, а жильцы своими силами вывозят землю. Рядом с многоэтажкой ввели режим повышенной готовности. Власти мониторят ситуацию.