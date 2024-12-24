Оперштаб не выявил новые участки выбросов мазута на Кубани

Специалисты оперативного штаба продолжают мониторинг ситуации на Черноморском побережье. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

«Новые участки выбросов мазута на текущее утро не обнаружены», — написал он.

В ближайшие пару дней погода позволит оперативно собирать загрязненный грунт и максимально активно вывозить мешки на временные площадки. Оттуда их доставят на спецпредприятия по утилизации. Речь идет о «Сириусе» и «Биопотенциале» в Темрюкском районе, а также об «Агентстве „Ртутная безопасность“» в Абинском районе.

Разлив мазута в Черном море произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Собственники судов займутся их подъемом и утилизацией. Владельцы танкеров также возместят ущерб после аварии.