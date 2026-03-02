Оперштаб Кубани оценил ущерб после налета беспилотников на Новороссийск

Еще два многоквартирных дома и пять частных получили повреждения во время атаки БПЛА в Новороссийске. Об этом сообщил в оперштабе Краснодарского края .

Ранее в пресс-службе заявляли о повреждении четырех многоквартирных домов.

«В Новороссийске обломки БПЛА повредили еще два многоквартирных и пять частных домов. <…> В зданиях повреждены окна и крыши», — заявили в ведомстве.

Также появилась информация о четырех пострадавших в результате ЧП. Об одном из них стало известно ночью, он получил ранения, когда обломки БПЛА попали в квартиру. В итоге человека отвезли в больницу, его состояние оценили как тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Уже к утру стало известно о других трех пострадавших — две женщины и мужчины. Они находились в одном из частных домов, поврежденных БПЛА. Людей госпитализировали.