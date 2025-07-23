Операторы связи в Крыму подверглись массированной DDoS-атаке

Жителей Крыма предупредили о возможных сбоях в работе некоторых сервисов из-за массированной DDoS-атаки на операторов связи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренней политики, информации и связи республики.
«В Крыму осуществляется массированная Ddos-атака на крупных операторов фиксированной связи», — отметили в Мининформе.
Там добавили, что технические специалисты принимают необходимые меры для восстановления работы сервисов.
Ранее DDoS-атаке подверглись сайт и мобильное приложение РЖД. Пассажиров предупреждали о возможных временных перебоях. Кассы на станциях и вокзалах работали в штатном режиме.
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