Операторы связи в Крыму подверглись массированной DDoS-атаке

Жителей Крыма предупредили о возможных сбоях в работе некоторых сервисов из-за массированной DDoS-атаки на операторов связи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренней политики, информации и связи республики.

«В Крыму осуществляется массированная Ddos-атака на крупных операторов фиксированной связи», — отметили в Мининформе.

Там добавили, что технические специалисты принимают необходимые меры для восстановления работы сервисов.

Ранее DDoS-атаке подверглись сайт и мобильное приложение РЖД. Пассажиров предупреждали о возможных временных перебоях. Кассы на станциях и вокзалах работали в штатном режиме.