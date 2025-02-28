Терапевт Чоудхури: мытье сырой курицы в раковине повышает риски заражения инфекциями

Многие начинающие кулинары часто моют сырую курицу в кухонной раковине перед приготовлением. Однако такой подход может повысить риск заражения инфекциями, предупредил терапевт Сэмуэль Чоудхури. Его слова приводит сайт infox.ru со ссылкой на Daily Mail.

Как отметил специалист, сырое мясо при мытье может заразить овощи или фрукты, которые употребляются без термической обработки. Бактерии также могут попасть на другие предметы, находящиеся рядом с раковиной. Перекрестное загрязнение возможно даже без сырых овощей поблизости — вода с бактериями разбрызгивается на расстояние до 80 сантиметров.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следует изменить привычку: вместо мытья курицы погрузите ее в горячую воду. Температуры в 75 градусов будет достаточно, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы.

Важно также не забывать мыть руки после работы с сырым мясом. Это важно для обеспечения безопасности приготовления пищи. Используйте отдельные разделочные доски и ножи для мяса и овощей, храните сырое мясо в закрытых контейнерах, особенно в холодильнике, посоветовал Чоудхури.