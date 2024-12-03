«Она очень упертая». В Амурской области собаку привязали к машине «в воспитательных целях»

В Амурской области разразился скандал из-за жестокого видео с псом, которого привязали к заднему бамперу машины и волокли по снегу. Жена мужчины, который был за рулем машины, при этом считает, что вся история высосана из пальца. Просто собака была «очень упертая», пояснила она в комментарии 360.ru.

Известно, что издевались над собакой в населенном пункте Грибское. В тот день хозяева разрешили псу побегать по селу. Однако питомец не вернулся домой, поэтому мужчина поехал его искать.

«Искал по деревне. Но собака у нас очень характерная, как осел упертая. Если не захочет — никто ее не возьмет. В общем, [Владимир] ее к ошейнику [привязал]. Конечно, это было неправильно с его стороны, но поднять [собаку] тоже было очень тяжело, потому что большая достаточно. <…> Привязал к машине, и это сняла женщина, которая ехала сзади. Сказала, что накажет его, выложит во все СМИ», — заявила собеседница 360.ru.

По ее словам, если бы муж не привез домой собаку, то питомец бы доставил много хлопот жителям села. После этой перевозки животное не пострадало, заверила она.

«Я считаю, что ситуация просто высосана из пальца. Просто для того, чтобы очернить человека. Такая чудовищная ложь <…> кто там написал о том, что собака погибла. Собака даже не думала погибать. Она прекрасно себя чувствует, в отличном настроении», — объяснила женщина.

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, против хозяина собаки возбудили уголовное дело. Подозреваемый будет находиться под стражей, подчеркнула она.