В Таганроге мать, которая избила и оставила в магазине полугодовалых близнецов, и раньше бросала детей. В городе женщину знают как алкоголичку, рассказали 360.ru местные жительницы.

Женщина по имени Марина отметила, что лично не знакома с матерью, но, по рассказам местных, та постоянно «ошивалась на районе».

«Ее многие видели и лично были знакомы. <…> Тут они у нас все друг друга знают. У нас есть такая Аллея Славы, где они там все околачиваются, пьют, дерутся, опорожняются, не отходя от этих лавочек, и все на свете. Но наши органы никак не реагировали и не реагируют на это», — рассказала женщина.

Еще одна жительница Мария тоже высказалась о горе-матери.

«Она этих деток и раньше везде бросала», — заявила собеседница 360.ru.

Один ребенок погиб в результате полученных травм. О состоянии второго младенца 360.ru рассказала сотрудница многопрофильной больницы, куда доставили малыша.

«В тяжелом состоянии, сегодня собираются переводить в Ростов-на-Дону», — сказала она.

По данным СК, женщина избила и бросила детей в магазине 24 ноября. Мать находилась в нетрезвом состоянии. По факту случившегося завели уголовное дело.