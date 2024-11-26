Пьяная мать избила близнецов и подбросила их в «наливайку» в Таганроге. Один ребенок погиб

Видео 360.ru: в Таганроге мать избила детей и бросила их в магазине

В Таганроге пьяная мать избила своих полугодовалых детей и бросила их в «наливайке». Один из близнецов погиб из-за полученных травм, его брата доставили в реанимацию. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Судя по кадрам, женщина оставила избитых близнецов в переносках и ушла из магазина. Позже она вернулась туда с отцом детей. Папа понял, что один из младенцев мертв, и горько заплакал, прижимая к себе погибшего сына.

«Кто умер? Что ты несешь? Покормить его надо», — заявила мать.

Ростовский СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Следователи подтвердили, что женщина была пьяна. По их данным, второго ребенка госпитализировали.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

Ранее похожий случай произошел в Перми. Мать заподозрили в убийстве девятилетнего сына. После расправы она положила его тело в чемодан и выбросила на помойку.