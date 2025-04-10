Неадекват с ножом ворвался в школу в Челябинске

Вооруженный мужчина в неадекватном состоянии ворвался в школу № 145 в Челябинске. О ЧП утром 10 апреля сообщило URA.RU .

«Мужчина забежал в школу с ножом. Начал кричать и пытаться прорваться через турникеты. Его скрутили», — рассказал агентству один из очевидцев.

Задержали дебошира прибывшие по вызову росгвардейцы. Представители ведомства в комментарии изданию подтвердили эти данные.

Также о происшествии рассказали в региональном главке МВД. Там подчеркнули, что от действий молодого человека никто не пострадал. Его доставили в отдел полиции «Советский».

«Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — заключили в пресс-службе.