Неадекват с ножом ворвался в школу в Челябинске
Вооруженный мужчина в неадекватном состоянии ворвался в школу № 145 в Челябинске. О ЧП утром 10 апреля сообщило URA.RU.
«Мужчина забежал в школу с ножом. Начал кричать и пытаться прорваться через турникеты. Его скрутили», — рассказал агентству один из очевидцев.
Задержали дебошира прибывшие по вызову росгвардейцы. Представители ведомства в комментарии изданию подтвердили эти данные.
Также о происшествии рассказали в региональном главке МВД. Там подчеркнули, что от действий молодого человека никто не пострадал. Его доставили в отдел полиции «Советский».
«Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — заключили в пресс-службе.
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