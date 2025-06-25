ОМОН сорвал турнир по кулачному бою в бывшем СИЗО «Кресты» в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа ворвались в здание бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной, прервав турнир по кулачному бою. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

В органы поступило сообщение о том, что на территории бывшего изолятора действует нелегальный бойцовский клуб. Для проверки туда отправились сотрудники спецотрядов Росгвардии. Выяснилось, что бои в «Крестах» действительно проводились под эгидой Prime Fights. Внутри установили октагон, а бойцы ждали своей очереди и приглашения на схватку.

В итоге участников попросили предоставить документы для проверки. Бои приостановили.

Сотрудница лиги кулачных боев Prime FL Светлана Сульянова в соцсетях заявила, что ОМОН специально «натравили», чтобы прервать турнир.

«У нас есть абсолютно все разрешения, есть лицензия. В конце первого карда к нам влетает ОМОН: нас всех кладут на пол без объяснения причин. Мы прекрасно понимаем, чьих это рук дело. Я могу сказать: если совесть грязная уже, не надо туда что-то добавлять», — сказала она.

В пресс-службе группы компаний «КВС», являющейся собственником «Крестов», сайту kp.ru подтвердили, что лицензия на проведение спортивной борьбы есть.

В декабре «Дом.РФ» объявил торги на здание бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге. В лот вошли 3,9 гектара земли и 41,2 тысячи квадратных метров зданий и сооружений. Некоторые из них имеют статус объектов культурного наследия.