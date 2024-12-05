«Дом.РФ» выставил на торги бывшую тюрьму «Кресты» в Петербурге

«Дом.РФ» выставил на торги имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге, начальная цена — один 1,052 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В состав лота включили участки общей площадью 3,9 гектара, а также здания и сооружения, общая площадь которых составила 41,2 тысячи квадратных метров. Некоторые из них есть в списке объектов культурного наследия. После реставрации на этой территории можно организовать многофункциональный центр.

В пресс-релизе отметили, что подать заявку для участия в аукционе можно до 17 февраля, торги пройдут 21 февраля.

Ранее заброшенный имущественный комплекс выставили на аукцион в Климовске. Инвесторы могут приобрести его вместе с постройками. В составе лота участок площадью 2,266 квадратных метров и недостроенное трехэтажное здание площадью 1,034,9 квадратных метров.