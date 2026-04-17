Омич застрелил двух коз и зарезал семерых козлят из-за ссоры с женой

В Омской области мужчина застрелил двух коз и зарезал семерых козлят после конфликта с супругой. Об этом сообщили в региональном управлении МВД .

Все произошло в Саргатском районе. По данным полиции, 36-летняя женщина уехала из дома с ребенком после ссоры, оставив мужа присматривать за хозяйством. Во время ее отсутствия мужчина злоупотреблял алкоголем и перестал ухаживать за животными.

Позже он позвонил супруге и потребовал вернуться, заявив, что не намерен следить за козами. Он пригрозил расправиться с частью поголовья и впоследствии привел угрозу в исполнение.

После обращения женщины сотрудники уголовного розыска провели проверку. В доме мужчины обнаружили охотничье ружье, патроны и банки с порохом. Оружие хранилось незаконно и без регистрации.

Изъятые предметы направили на экспертизу. По результатам будут решать вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

