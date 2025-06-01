Омбудсмен Львова-Белова выразила соболезнования семьям погибших под Брянском

На месте ЧП в Брянской области, где мост обрушился на пассажирский поезд, продолжают работать экстренные службы и представители органов власти. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она назвала случившееся трагедией и выразила соболезнования погибшим и пострадавшим.

«Выздоровления и сил пострадавшим, среди них, к большому сожалению, есть и дети. Всем оказывается необходимая помощь», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мост упал на поезд из-за подрыва. Жертвами ЧП стали семь человек. Среди пострадавших есть восьмимесячный мальчик, он находится в больнице в тяжелом состоянии и ожидает транспортировки в Москву.