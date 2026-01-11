Один человек погиб в ДТП с легковушкой и автобусом в Клину

В Клину произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, двое госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Авария произошла на 527-м километре автодороги А-108 в 17:15.

«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Opel, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом марки „ЛиАЗ“», — сообщили в ГАИ.

Пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель и еще два пассажира получили телесные повреждения, они находятся в больнице. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

На севере Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 16-летняя девочка. Обстоятельства уточняются.