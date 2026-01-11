На севере Москвы в ДТП пострадала 16-летняя девочка

На севере Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди, в том числе 16-летняя девочка. Об этом сообщили в прокуратуре города Москвы.

В ведомстве уточнили, что прокуратура Северного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин аварии. О характере происшествия и состоянии пострадавших нет информации.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ Lexus влетел в трамвайную остановку, в результате пострадали два человека. В больницу доставили 16-летнюю школьницу и 61-летнюю женщину. За рулем легкового автомобиля находился 23-летний водитель, имеющий стаж около полутора лет.