Сегодня 14:37 На севере Москвы в ДТП пострадала 16-летняя девочка Фото: РИА «Новости»
На севере Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди, в том числе 16-летняя девочка. Об этом сообщили в
прокуратуре города Москвы.
В ведомстве уточнили, что прокуратура Северного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин аварии. О характере происшествия и состоянии пострадавших нет информации.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ Lexus влетел в трамвайную остановку, в результате пострадали два человека.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ Lexus влетел в трамвайную остановку, в результате пострадали два человека.

В больницу доставили 16-летнюю школьницу и 61-летнюю женщину. За рулем легкового автомобиля находился 23-летний водитель, имеющий стаж около полутора лет.
