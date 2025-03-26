Олимпийский чемпион по биатлону лишился трех миллионов рублей из-за мошенников

Олимпийский чемпион и вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов стал жертвой мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza .

По информации источника канала, 19 марта Барнашов получил сообщение, что кто-то якобы получил доступ к его аккаунту на «Госуслугах». Ниже неизвестные указали номер телефона для связи, по которому Барнашов позвонил, ему представились сотрудником Роскомнадзора.

Аферист выслушал Барнашова и сообщил, что передаст информацию в Росинфомониторинг. После этого 74-летнему олимпийскому чемпиону начали звонить по видеосвязи из разных «ведомств», показывали удостоверения и документы и убеждали, что началась борьба с мошенниками, а Барнашову нужно помочь их задержать. Спортсмен поверил и согласился помочь.

На следующий день он пошел в три отделения банка и перевел три миллиона рублей на счета мошенников. При этом один из переводов был на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи квартиры, который Барнашову прислали мошенники.

Ранее бизнесмен в Москве за месяц отдал мошенникам почти 60 миллионов рублей.