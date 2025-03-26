Бизнесмен в Москве за месяц отдал мошенникам почти 60 млн рублей

В Москве телефонные мошенники под видом сотрудников Центробанка и «Госуслуг» выманили у предпринимателя почти 60 миллионов рублей. Он догадался об обмане и обратился в полицию, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Аферисты позвонили бизнесмену и предложили закрыть кредит. Под видом сотрудников Центробанка и «Госуслуг» они выманили 58,7 миллиона рублей. Мужчина передал деньги через курьеров несколькими частями с 14 февраля по 20 марта.
Лишь 24 марта москвич обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее Госдума одобрила законопроект о защите россиян от кибермошенников. Банки, госорганы и операторы связи больше не смогут общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры, а международные вызовы снабдят маркировкой.
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