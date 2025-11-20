Олень убил хозяйку в США

В США самец оленя насмерть забодал хозяйку в загоне. Об этом сообщила телестанция WTOV9 .

Находящийся в загоне олень напал на 52-летнюю Джоди Прогер в штате Огайо вечером 15 ноября. Женщина, по предварительной информации, пошла его покормить, но животное внезапно проявило агрессию и атаковало ее. Олень нанес Прогер многочисленные травмы рогами.

Родственники женщины сообщили о нападении оленя в офис шерифа округа Белмонт. Прибывшие полицейские застрелили животное и оцепили место происшествия, чтобы сотрудники экстренных служб смогли добраться до пострадавшей.

«Но Прогер скончалась от полученных травм и была объявлена умершей на месте происшествия», — говорится в публикации.

Ведется расследование, которым занимаются специалисты из департаментов природных ресурсов и сельского хозяйства штата. Им в помощь вызвали коронера.

Ранее житель США застрелил медведя, проникшего в его дом и спрятавшегося в ванной.