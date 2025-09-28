Олень насмерть забодал сотрудника зоопитомника в Забайкалье

В Забайкальском крае олень насмерть забодал сотрудника зоопитомника «Амодово». Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

«Около 18 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели работника зоопитомника „Амодово“ в результате нападения животного», — уточнили в ведомстве.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека.

Следователи на месте планировали опросить руководство и персонал зоопитомника, истребовать и изучить необходимую документацию, а также провести осмотр и назначить судебную медицинскую экспертизу.

До этого в соцсетях распространилось видео о нападении восточноазиатского оленя изюбря на сотрудника питомника. Кадры опубликовал Telegram «112». Олень набросился на мужчину на глазах у посетителей, в числе которых были и дети. Парнокопытное разрушило стены ограждения вольера и выбежало. Сотрудник попытался его поймать, но олень вонзил в него рога.

