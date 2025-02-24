Тело пропавшего три дня назад мужчины нашли в лесу под Пензой

Спасатели сообщили о завершении поисков жителя Пензенской области, пропавшего три дня назад. Тело мужчины обнаружили в лесу недалеко от села Воскресеновка. Об этом пишет сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу Пензенского пожарно-спасательного центра.

По данным ведомства, информация об исчезновении местного жителя поступила утром 21 февраля от сотрудника дежурной части регионального отдела полиции. Пропавший ушел в лес и перестал выходить на связь с близкими.

В поисковой операции принимали участие спасатели на снегоходах, волонтеры и родственники мужчины. Точную причину смерти пензенца установят после проведения судебно-медицинского исследования.