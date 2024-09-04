Окровавленную человеческую ногу выбросило на берег Петербурга

На место происшествия приехали полицейские. Часть тела отправили на судебную медицинскую экспертизу, сообщил «Московский комсомолец».

Следователи начали проверку. Подробности происшествия выясняют специалисты.

Четыре года назад в Петербурге произошел резонансный случай. По одной из версий, жена рэпера Энди Картрайта убила супруга из ревности, расчленила его, а останки постирала в стиральной машинке. При этом она утверждала, что музыкант умер от передозировки наркотиков, а она не хотела, чтобы поклонники об этом узнали, поэтому хотела избавиться от тела. Расследование продолжается до сих пор. В апреле 2024 года вдову отпустили из-под домашнего ареста.