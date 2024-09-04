Окровавленную человеческую ногу выбросило на берег Петербурга

78.ru: человеческую ногу нашли на намыве Васильевского острова

Фото: Pxhere

Человеческую ногу выбросило волной на берег Васильевского острова в Петербурге. Как стало известно 78.ru, окровавленную конечность, застрявшую между камней напротив дома № 5 по набережной Миклухо-Маклая, заметил прохожий.

На место происшествия приехали полицейские. Часть тела отправили на судебную медицинскую экспертизу, сообщил «Московский комсомолец».

Следователи начали проверку. Подробности происшествия выясняют специалисты.

Четыре года назад в Петербурге произошел резонансный случай. По одной из версий, жена рэпера Энди Картрайта убила супруга из ревности, расчленила его, а останки постирала в стиральной машинке. При этом она утверждала, что музыкант умер от передозировки наркотиков, а она не хотела, чтобы поклонники об этом узнали, поэтому хотела избавиться от тела. Расследование продолжается до сих пор. В апреле 2024 года вдову отпустили из-под домашнего ареста.

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

«Формализм и безразличие — вот с чем мы столкнулись». Как погибают дома в центре Петербурга

изображение нарисовано с помощью нейросети

«Ты квадробер, не дай бог?» Кто такая Миа Бойка, унизившая восьмилетнюю девочку

Belkin Alexey/news.ru

«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте