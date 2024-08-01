Суд отпустил из-под домашнего ареста вдову расчленненого рэпера Картрайта

Обвиняемой по делу об убийстве и расчленении трупа рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марине Кохал изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом 360.ru рассказала представляющая интересы обвиняемой адвокат Ирина Скурту.

Она подчеркнула, что считает решение суда справедливым и рассматривает его как очередной шаг к полному оправданию своей подзащитной.

«Пятый год пошел позавчера этому делу. Подозрения все никак не могут подтвердиться. Она не должна сидеть ни под стражей, ни под домашним арестом. Это справедливое решение суда», — заявила Скурту.

Адвокат добавила, что Кохал не может общаться с матерью, так как она тоже проходит по уголовному делу, но теперь сможет забрать к себе ребенка, который все это время находился у опекуна.

О смерти рэпера Энди Картрайта стало известно в июле 2020 года. В квартире, где артист жил вместе с женой Мариной Кохал, нашли его расчлененный труп. Супруга заявила, что рэпер умер от передозировки наркотиков. Она решила, чтобы не очернять его память, скрыть эту информацию от фанатов, и для этого расчленила труп на 15 частей и готовилась вынести останки.

До мая 2022 года Марина Кохал находилась в следственном изоляторе по обвинению в убийстве. По версии следствия, супруга ввела артисту лекарственный препарат, а после задушила из ревности. К расчленению трупа она привлекла свою мать.