Около тысячи спасателей и волонтеров продолжили очищать побережье после ЧП с танкерами

Около тысячи спасателей и волонтеров занимаются сейчас очисткой черноморского побережья. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным спасателей, за прошедшие сутки межведомственные группы обследовали более 29 километров береговой линии.
«Выявлены участки с нефтепродуктами от поселка Веселовка до пляжа санатория „Сибур-Юг“ в районе устья реки Можепсин под Анапой; на Бугазской косе установили ограничивающие боны», — заявили в ведомстве.
В МЧС отметили, что специалисты дежурят круглосуточно, а также ситуацию мониторят из космоса. Работу специалистов осложняют погодные условия.
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