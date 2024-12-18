Около тысячи спасателей и волонтеров продолжили очищать побережье после ЧП с танкерами

МЧС: очисткой черноморского побережья занимаются около тысячи человек

Около тысячи спасателей и волонтеров занимаются сейчас очисткой черноморского побережья. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС .

По данным спасателей, за прошедшие сутки межведомственные группы обследовали более 29 километров береговой линии.

«Выявлены участки с нефтепродуктами от поселка Веселовка до пляжа санатория „Сибур-Юг“ в районе устья реки Можепсин под Анапой; на Бугазской косе установили ограничивающие боны», — заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что специалисты дежурят круглосуточно, а также ситуацию мониторят из космоса. Работу специалистов осложняют погодные условия.