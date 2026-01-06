Около тысячи человек эвакуировали из ТРЦ на юго-западе Москвы из-за пожара

Пожар в системе вентиляции вспыхнул на юго-западе Москвы в ТРЦ «РИО» Севастопольский. Очевидцы сообщили 360.ru, что из здания вывели около 1000 человек, из них 90 человек персонала развлекательного центра.

В системе вентиляции кафе «Долина Солнца» загорелись жировые отложения. Внутри помещения наблюдалось слабое задымление. Источник 360.ru сообщи, что из здания вывели 950 человек.

Протяженность вентиляционного короба — 15 погонных метров. Огонь постепенно затух сам, пожарные проверили короба и вентиляционный фасад. Предварительно, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Очевидец отметил, что информация о том, что из ТРЦ на скорой увозят людей, не соответствует реальности.

По официальной информации от пресс-службы МЧС Москвы, возгорание произошло в здании на улице Большая Черемушкинская.

«По итогам проверки прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошла вспышка жировых отложений в системе вентиляции. Посетители и персонал покинули здание самостоятельно», — сообщили в ведомстве.

Ранее жертвами пожара в многоэтажке Подольска стали три человека.