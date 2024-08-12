Около сотни пациентов кардиоцентра в Югре заболели кишечной инфекцией

Депздрав Югры: у 94 пациентов кардиоцентра в Сургуте выявили кишечную инфекцию

Симптомы пищевой инфекции зафиксировали у 94 пациентов кардиологического центра Югры. Депздрав региона вместе с Роспотребнадзором проводит проверку, сообщили в Telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО.

Из 94 заболевших 68 пациентов перевели в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута. Им оказывают всю необходимую помощь, сообщили в депздраве.

В Центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии проводится эпидемиологическое расследование. За пациентами кардиоцентра установили усиленное наблюдение.

По предварительной версии, источник инфекции в продуктах питания, проводится проверка пищеблока. Плановую госпитализацию на время проверки приостановили.

В Москве десятки сотрудников Черкизовского мясокомбината подхватили острую кишечную инфекцию, об этом стало известно 9 августа. Все пострадавшие обедали в закрытой столовой для сотрудников.