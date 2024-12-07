Около килограмма разлитой ртути обнаружили в подвале завода в Челябинске

ПСС Челябинска: спасатели собрали в подвале завода около 1 кг разлитой ртути

Разлившуюся ртуть обнаружили в подвале одного из заводов Челябинска. Сотрудники Поисково-спасательной службы собрали около одного килограмма опасного вещества, сообщила пресс-служба ПСС по Челябинской области.

Ртуть обнаружили сотрудники предприятия во время уборки подвального помещения. Они заметили разбитые колбы и шарики с характерным металлическим блеском и вызвали спасателей. Сотрудников завода эвакуировали.

Спасатели в подвале нашли три металлических 40-килограммовых баллона и стеклянные колбы, некоторые из них разбились.

«Демеркуризационные работы проведены спасателями на всей площади подвала: механическим способом с земли собрали около одного килограмма ртути, организовали проветривание и обработали все поверхности нейтрализующим составом», — сообщила пресс-служба ПСС.

Емкости со ртутью вывезли в специальном контейнере, их передадут организации, специализирующейся на хранении и утилизации ртути.

Росатом планирует построить семь экопарков по переработке литий-ионных аккумуляторов и ртути. Это способствует развитию экономики замкнутого цикла.