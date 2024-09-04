Росатом построит уникальные заводы по переработке аккумуляторов и ртути

пресс-служба Росатома
Фото: пресс-служба Росатома

Росатом планирует построить уникальные экотехнопарки по переработке литий-ионных аккумуляторов и ртути. Об этом сообщил замгендиректора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов на сессии Восточного экономического форума.

По его словам, всего появятся семь заводов в двух парках.

«Пять заводов универсальные, два завода уникальные: по „целевой“ переработке литий-ионных батарей — в Нижегородской области и ртутьсодержащих отходов — на территории промплощадки „Усольехимпрома“», — рассказал он.

Никипелов отметил, что территории полигонов после переработки и ликвидации накопленного вреда возвращаются в народное хозяйство, на них снова можно развивать бизнес и промышленность. Госкорпорация участвует в развитии экономики замкнутого цикла, добывая литий, создавая из него батареи, а в конце срока службы перерабатывая.

Такие же экотехнопарки, как сообщили в пресс-службе корпорации, появятся еще в семи регионах. Два из них планируют ввести в строй до конца года.

Выставка работ художников Тарусы открылась в музее «Новый Иерусалим»

Источник фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

День города в Москве — 2024: куда пойти и чем заняться

Неведомые зверушки. Кто такие фурри и чем они отличаются от квадроберов

Mike Schiller/Geisler-Fotopress

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте