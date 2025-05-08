Два человека погибли в двух пожарах в Москве

В ночь на 8 мая два человека погибли в результате пожаров на юго-востоке и северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
На улице Верхние Поля произошло возгорание строительных бытовок, в результате которого погиб мужчина.
Также после ликвидации пожара в квартире жилого дома на улице Аргуновской спасатели обнаружили тело женщины 1940 года рождения.
Установление причин и обстоятельств обоих фактов возгорания находится на контроле в соответствующих территориальных прокуратурах. Точные причины пожаров станут известны по результатам пожарно-технических экспертиз.