Около 700 человек эвакуировали из московского общежития из-за пожара

В центре Москвы эвакуировали порядка 700 человек из общежития, в котором начался пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

По данным столичного МЧС, огонь охватил здание во Владковском переулке. Загорелись личные вещи и мебель в одном из помещений.

Специалисты уже приступили к ликвидации пожара, обстоятельства случившегося выясняют. Информация о пострадавших не поступала.

UPD. Как сообщил источник 360.ru, за помощью к медикам обратились двое. Возгорание локализовали.

Еще один пожар произошел в трехэтажном павильоне на ВДНХ минувшей ночью, в помещении проводили квесты. В результате ЧП сгорели третий этаж здания и кровля на площади 70 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.