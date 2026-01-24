В Мурманске почти весь город остался без света из-за аварии

На линии «Россетей» в Мурманске произошла авария, из-за чего город и ЗАТО Североморск остались без электричества. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в телеграм-канале отчитался о ситуации и сообщил, что в регионе ввели режим повышенной готовности.

«Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей <...> включая многоквартирные дома и городское освещение. Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты», — заявил Чибис.

По словам губернатора, аварийные и оперативные службы работают в усиленном режиме. «Россети» мобилизуют все ресурсы для восстановления подачи электроэнергии потребителям.

Местные жители рассказали, что приходится сидеть при свечах, на улицах очень темно.

«Первый раз такая ситуация», — поделилась горожанка.

В России зафиксировали абсолютный рекорд потребления электричества за всю историю наблюдений. Причиной скачка, зарегистрированного утром в четверг, стали затяжные экстремальные морозы, которые установились на большей части территории страны.