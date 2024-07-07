Около 50 человек перевезли в пункты временного размещения в Воронежской области

Гусев: около 50 человек прибыли в ПВР из трех населенных пунктов

В пункты временного размещения в Воронежской области из-за ЧП в Подгоренском районе прибыли около 50 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«В Подгоренском районе продолжают ликвидировать последствия ЧС. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь», — написал он.

Гусев уточнил, что часть людей поехали к родственникам. В ПВР власти организовали питание, медицинскую помощь и сотовую связь. Еще двух пожилых женщин убедили лечь в больницу.

«Прошу жителей Подгоренского района сохранять спокойствие и следовать всем рекомендациям представителей власти и оперативных служб», — добавил губернатор.

В воскресенье, 7 июля, режим ЧС ввели после детонации взрывоопасных объектов в Подгоренском районе.