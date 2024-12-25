Около 25 тонн нефтеводяной смеси собрали на Кубани
Операштаб Кубани: специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси
После крушения танкеров специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси. Почти 28 тысяч квадратных метров было обработано сорбентом, сообщил оперштаб Кубани.
Кроме того, специалисты нашли носовую часть танкера «Волгонефть-239».
«Затонувшую часть судна специалисты нашли с помощью эхолота. Как только позволит погода, водолазы проверят, нет ли из нее утечки нефтепродуктов», — отметили в оперштабе.
Крушение двух танкеров, перевозивших мазут, произошло в Керченском проливе 15 декабря. В результате ЧП один член экипажа погиб, а остальных удалось эвакуировать. Нефтепродукты попали в воду, и часть из них вынесло на берег.
Ранее стало известно, что пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска. СК возбудит уголовное дело из-за бездействия властей после утечки нефтепродуктов.