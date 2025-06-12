Около 20 машин скорой прибыли к месту крушения Boeing в Индии

К месту авиакатастрофы в Индии прибыли минимум 20 машин скорой помощи. Об этом сообщил телеканал NDTV.

«Некоторые из них увезли раненых в больницу», — заявили журналисты.

Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение в штате Гуджарат у аэропорта Ахмадабада. Полиция и авиационные власти подтвердили, что на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и 10 бортпроводников.

В Генконсульстве России в Мумбае сообщили, что россиян на рухнувшем самолете не было. Дипломаты уточняют эту информацию.

Разбившийся Boeing принадлежит Air India. Судно подало сигнал бедствия после взлета, в результате крушения начался пожар. Причины ЧП уточняются.