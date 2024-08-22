Около 100 человек вывели из горящего аквапарка в Москве

Пожар вспыхнул в аквапарке «Фэнтази» на Люблинской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, охрана вывела посетителей из здания, эвакуацию также провели в МФЦ, расположенном по соседству.

Пламя разгорелось в сауне на втором этаже: вспыхнули деревянная обрешетка, стены и потолок. Огонь охватил 15 квадратных метров.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Здание не обесточивали.

Как уточнили 360.ru в пресс-службе МЧС по Москве, до прибытия спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 100 человек. Пожар полностью потушили менее чем за полчаса.

Ранее пожарные спасли из горящего дома в Москве женщину и ребенка. Возгорание произошло на верхнем этаже многоэтажки в районе Чертаново Южное.