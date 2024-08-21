Пожарные спасли из горящего дома в Москве женщину и ребенка

Источник 360.ru: в доме в районе Чертаново Южное после взрыва произошел пожар

Звуки взрыва прозвучали в многоквартирном доме в районе Чернатово Южное. Из окна квартиры видно пламя, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на улице Газопровод. На одном из соседних балконов здания очевидцы заметили густой дым.

«Огонь пошел по балконам выше. Пытаются отстоять», — отметил собеседник 360.ru.

По информации источника, пожар начался на девятом или 10-м этаже. На место уже прибыли пожарные, спасатели эвакуировали из квартиры женщину и ребенка. Собеседник подтвердил, что огнеборцы локализовали пожар.

«С пожарным, который был внутри, нет связи», — добавил источник.

Позже пожарного нашли, с ним все в порядке. Жильцы дома отметили, что сильно пахнет гарью. По словам одного из них, у здания находятся три машины скорой помощи, а также пожарная и газовая службы.

Ранее пожар произошел в доме на первой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Огонь вспыхнул в 10-комнатной квартире, в результате ЧП пострадали две женщины.