Около 100 человек вышли из горящего здания на юго-востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 19:42 Около 100 человек вышли из горящего здания на юго-востоке Москвы Источник 360.ru: восемь человек спасли при пожаре в Москве, эвакуировались 100 РИА «Новости»

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Пожар на территории бывшего хлебозавода произошел на Подъемной улице в Нижегородском районе Москвы. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек, сообщил источник 360.ru.

«Возгорание зафиксировали на втором этаже. Из окон валил густой белый дым. Помощь понадобилась шестерым людям, которые спасались от огня на крыше», — уточнил он.

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В настоящее время пожар в комнате на втором этаже потушили. Сотрудники МЧС спасли восемь человек. Причины ЧП устанавливаются. Специалистам удалось локализовать открытое горение.

По данным пресс-службы столичного МЧС, информация о возгорании поступила диспетчеру в 18:50. По прибытии на Подъемную улицу наблюдался густой белый дым со второго этажа четырехэтажного здания.

Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации людей. На месте работают 25 человек личного состава и семь единиц техники.

UPD: до прибытия пожарных с третьего этажа спрыгнул один человек. Его госпитализировали.