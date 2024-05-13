Около 100 человек эвакуировали из здания бюро медико-социальной экспертизы Москвы | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 12:07 Около 100 человек эвакуировали из здания бюро медико-социальной экспертизы Москвы Источник 360.ru: 100 человек эвакуировали из здания бюро МСЭ Москвы РИА «Новости»

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Из здания Главного бюро медико-социальной экспертизы по Москве эвакуировали около 100 человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Здание расположено на улице Приорова, 36. Предположительно, причиной стало сообщение о минировании строения. На месте ждут саперов. Из соображений безопасности из здания эвакуировали около 100 человек.

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Что именно произошло, пока неизвестно. Подробности выясняются.

В начале мая в Москве во дворе жилого дома в Отрадном нашли предмет, который похож на мину «Лепесток». Это опасный боеприпас нажимного действия, который активно разбрасывают в Донецке боевики ВСУ.

Предмет лежал около бордюра. На место прибыли саперы. Они проверили подозрительный предмет и сообщили, что находка не является опасным снарядом.