Около 100 человек эвакуировали из здания бюро медико-социальной экспертизы Москвы | 360°

13 мая 2024, 12:07
Около 100 человек эвакуировали из здания бюро медико-социальной экспертизы Москвы
Источник 360.ru: 100 человек эвакуировали из здания бюро МСЭ Москвы
Из здания Главного бюро медико-социальной экспертизы по Москве эвакуировали около 100 человек. Об этом сообщил источник 360.ru.
Здание расположено на улице Приорова, 36. Предположительно, причиной стало сообщение о минировании строения. На месте ждут саперов. Из соображений безопасности из здания эвакуировали около 100 человек.
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Что именно произошло, пока неизвестно. Подробности выясняются.
В начале мая в Москве во дворе жилого дома в Отрадном нашли предмет, который похож на мину «Лепесток». Это опасный боеприпас нажимного действия, который активно разбрасывают в Донецке боевики ВСУ.
Предмет лежал около бордюра. На место прибыли саперы. Они проверили подозрительный предмет и сообщили, что находка не является опасным снарядом.
ВСУ
Москва
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