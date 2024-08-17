Психологи МЧС помогли женщине найти родителей в Курской области

Жительница Курской области обратилась к психологам МЧС и попросила их помочь ей найти своих родителей. Пожилую пару из Глушковского района отыскали в одном из пунктов ременного размещения, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС помогли родителям связаться с дочерью. Всего в пункте находились порядка 400 эвакуированных жителей региона.

В пресс-службе отметили, что места для временного размещения охраняют, их оборудовали всем необходимым. В них есть медпункты, запасы продуктов и воды, места отдыха, кухня и столовая, а также детские и спортивные площадки. По информации МЧС, в Курской области развернули более 50 ПВР.

Ранее в ведомстве отметили, что за сутки в регионе в безопасные районы переместились более 400 человек. Специалисты помогли эвакуироваться маломобильным жителям и семьям с детьми. В ПВР находятся более 10 тысяч человек, в том числе около трех тысяч детей. МЧС также подготовило еще 480 пунктов, рассчитанных на 38 тысяч человек.