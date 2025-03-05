Оказали сопротивление. Режим КТО объявили в Махачкале

Республиканские власти ввели режим контртеррористической операции (КТО) в поселке Семендер, Махачкала. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба местного муниципалитета.
Оперативно-поисковые мероприятия в рамках КТО проводятся с 00:25. Сотрудники ФСБ и других силовых структур работают по территории всего поселка Семендер Кировского района Махачкалы.
Муниципалитет призвал жителей к бдительности.
В оперштабе Дагестана уточнили, что вооруженные боевики оказали сопротивление полиции — правоохранители проверяли информацию о возможной подготовке теракта. Других подробностей пока не поступало.
Летом 2024 года террористы напали на две церкви в Дербенте и в Махачкале. Погибли 20 человек.
Правила противопожарной безопасности на сельхозземелях напомнили в Подмосковье
Подмосковные строители восстановят еще один дом в Мариуполе
Волонтеры провели мастер-класс для пациентов онкодиспансера в Подмосковье
Хабаровский края запросил федеральную поддержку для поиска редких металлов
В «Зарядье» открылась выставка в честь 95-летия художника Глазунова
Более 47 тысяч счетчиков электричества обновили в Подмосковье в 2024 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте