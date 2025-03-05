Оказали сопротивление. Режим КТО объявили в Махачкале

Республиканские власти ввели режим контртеррористической операции (КТО) в поселке Семендер, Махачкала. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба местного муниципалитета.

Оперативно-поисковые мероприятия в рамках КТО проводятся с 00:25. Сотрудники ФСБ и других силовых структур работают по территории всего поселка Семендер Кировского района Махачкалы.

Муниципалитет призвал жителей к бдительности.

В оперштабе Дагестана уточнили, что вооруженные боевики оказали сопротивление полиции — правоохранители проверяли информацию о возможной подготовке теракта. Других подробностей пока не поступало.

Летом 2024 года террористы напали на две церкви в Дербенте и в Махачкале. Погибли 20 человек.