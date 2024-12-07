Охваченный пламенем мужчина упал с высоты на машину в Воронеже

Загоревшийся мужчина упал с 19-го этажа на стоявшую машину в Воронеже

Яркий свет и гулкий удар напугал жильцов ЖК «Сердце города» на улице Куколкина в Воронеже. Обеспокоенные горожане допустили, что во дворе упал беспилотник, но на улице увидели охваченную пламенем машину, а рядом — обгоревший труп мужчины со следами падения с высоты. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В публикации уточнили, что охваченный огнем погибший упал с 19-го этажа дома прямо на припаркованный автомобиль. Пламя быстро перекинулось на транспортное средство.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть упавшего. Все обстоятельства происшествия установят криминалисты.

В начале ноября нетрезвый петербуржец во время побега от военной полиции выпрыгнул из окна и сломал себе ребра.

По данным издания 78.ru, правоохранители пришли за мужчиной после того, как он не вернулся в военную часть в Воронеже для продолжения службы по контракту после лечения.