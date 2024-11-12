Контрактник в Петербурге сломал ребра при побеге от военной полиции

78.ru: участник СВО выпал из окна в Петербурге при побеге от военной полиции

Петербуржец выпрыгнул из окна, чтобы сбежать от военной полиции. Об этом сообщило издание 78.ru .

После случившегося мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Ему диагностировали перелом ребер, множественные ушибы и травму головы. Как отметили журналисты, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого мужчина получил ранение в зоне специальной военной операции, после лечения должен был отправиться в военную часть в Воронеже. Однако период реабилитации затянулся, поэтому к нему отправили наряд сотрудников.

Ранее москвичка выпала из окна второго этажа. Она поссорилась со своим знакомым, когда была у него дома. В ходе конфликта мужчина начал кричать, поэтому гостья решила сбежать опасным способом. Однако посадка оказалась жестче, чем рассчитывала беглянка. Когда она приземлилась, то осознала, что не может подняться самостоятельно. В итоге женщину госпитализировали, врачи диагностировали ей перелом позвоночника.